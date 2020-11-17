利率下降、要求最低死亡保障門檻，前10月壽險新契約保費大衰退逾29％，其中只有二款保單還能維持正成長，一是固定利率的傳統壽險，前10月銷售871億元，成長2.5％，另一款就是保費可能要調升的健康險，前10月銷售354 億元，成長8.8％。

今年前10月壽險新契約保費共7,610億元，比2019年前10月衰退29.2％，主要是利變型保單在今年降息、降宣告利率及最低死亡保障門檻要求下，前10月新契約保費3,661億元，同比衰 退38.7％，其中衰退最多還是利變壽險，2019年前10月賣5,494億元，今年前10月只有3,302億元，衰退近40％。

利變年金今年前10月則有353億元，衰退亦近26％，合計利變型商品新契約保費占整體新契約保費達48％，明顯低於去年同期的55.57％，也顯示金管會引導壽險業降溫類儲蓄型保單，已有顯著成效。

投資型壽險亦受到最低死亡保障門檻影響，今年前10月保費814億元，衰退近45％，但投資型年金則有1,811億元，僅衰退10.3％，主要還是有受到首季新冠肺炎造成資本市場波動，及投資能見度不高的影響，再加下連結目標到期基金的投資型保單今年只推出一檔左右，整體投資型保單前10月保費2,625億元，衰退近25％，占整體新契約保費34％左右。

但在接軌IFRS17及低利率環境、匯率波動又加大的環境下，主要公司下半年更力推投資型保單，如國泰人壽、台灣人壽、富邦人壽、三商美邦人壽都積極銷售投資型保單，8到10月投資型占率都在4~5成左右。

各公司也力推保障型、外溢保單，因此健康險今年也維持正成長，前10月銷售近354億元，比去年同期增加近29億元，雖然金額看似不大，但健康險多為20年或終身繳費，每年金額數千到上萬多元，本來就難與儲蓄險相比較，但卻是各公司成長幅度最大的保單類型。

(工商 )