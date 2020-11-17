2020世界資訊科技大會（WCIT）將於11月18日(三)至11月20日(五)舉辦，今年由馬來西亞擔任主辦單位，因應疫情影響全面改為線上參展，經濟部工業局更協力跨部整合多方解決方案，戮力促成本次臺灣形象館，並首度以虛擬展館形式呈現當前新科技。此次臺灣形象館由中華民國資訊軟體協會領軍37家臺灣各領域傑出廠商，領域涵蓋無接觸經濟、智慧生活、智慧零售、新創四大產業，將展示臺灣資通訊科技的創新解決方案。

今年中華軟協更以3D建模形式打造全新臺灣形象館，將以虛擬呈現如實體展館一般的攤位設計及攤位擺設，以及360度全方位產品陳設，讓與會者如臨真實展場，除此之外，運用AI商業媒合技術，讓買家可直接與參展者進行線上洽談，讓更多國際企業可零距離與臺灣廠商線上連線。

此外，今年WCIT 2020大會的線上論壇中更邀請中華民國對外貿易發展協會黃志芳董事長與政務委員唐鳳線上分享最新國際貿易、臺灣資通訊產業情勢，會中也將頒發享有ICT產業之奧斯卡獎的ICT Excellence AWARD，鼓舞超過80個國家之資通訊業者進行更深度的國際交流，進而提升全球產業技術升級轉型。

世界資訊科技大會有全球資通訊業的奧林匹克盛會之稱，為全球最大的ICT服務業組織-世界資訊科技與服務聯盟辦理，自1978年成立，臺灣分別在2000年及2017年兩度獲得主辦WCIT經驗，並多次獲得獎項ICT Excellence Award肯定，成功牽引臺灣企業與國際業界夥伴，創造絕佳商業媒合機會，拓展海外市場。而今年WCIT 2020大會將持續守護全球資訊交流網絡，不受疫情干擾，首度以線上形式展示各國先進的資通訊解決方案，並提供國際交流平臺，讓各國政府領袖、企業代表及專家學者能會聚一堂，共同討論當前新科技，並創造從地方到全球的無限商機。

(時報資訊)