光罩(2338)第三季業內外皆美，單季EPS達1.27元創單季歷史新高，並扭轉上半年虧損態勢，繼周一強勢漲停，今日股價續漲，震盪走揚，盤中漲0.9元至33.6元。

光罩第三季受惠於高階新產線開出，單季營業利益1.41億元，年增2.2倍，業外則有投資聯電的金融評價利益挹注，單季稅後淨利2.68億元、EPS 1.27元創新高，並挹注前三季轉盈，前三季EPS為0.92元。

光罩公布財報，前三季營收33.55億元，營業淨利2.57億元，前三季歸屬於母公司淨利1.87億元，年減約39%，每股淨利0.92元。

8吋晶圓代工需求強勁，光罩同步受惠，第三季營收11.51億元達最佳紀錄，季增率約4.8%，第三季在本業及業外均表現良好，營運表現比第二季好，單季EPS升至1.27元，比第二季的0.66元成長，並挹注前三季轉盈。

隨著5G應用、電源管理IC、指紋辨識等應用需求持續增加，加上中芯受到美國管制造成的轉單效益，讓台灣8吋晶圓產能更為供不應求，也帶動光罩業績持續增溫。

台灣光罩前10月營收創新高，為37.77億元，年增35.38%。受惠於併購效應，隨著8吋晶圓光罩代工接單強勁，加上高階新產線增溫，旗下子公司美祿穩健成長，全年營收可望再創新高。

(時報資訊)