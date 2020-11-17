瑞昱(2379)第四季五大產品線除TV SoC高峰已過外，其餘皆維持成長動能，且有機會維持到明年，展望2021年，藍芽、WiFi6更將扮演瑞昱營運兩大亮點，今股價開高震盪，上漲約1.5%，最高達380.5元。

瑞昱第三季營收224.09億元，季增加29.25%、年增加39.68%，單季稅後純益25.09億元，季增加23.72%，年增加30.54%，每股稅後純益4.83元，瑞昱第三季營收、獲利同創新高，單季毛利率41.35%，季減少3.4個百分點，年減少1.53個百分點。

瑞昱受惠在WiFi 4、WiFi 5、乙太網路、交換器等產品線的帶動下，單月營收自6月起連續四個月創下歷史新高，第三季每股獲利4.92 元，也成功寫下歷史新高，目前瑞昱五大產品線中，除 TV SoC 的出貨高點已過外，包括乙太網路、PON、交換器、藍芽等訂單能見度都可達年底，其中WiFi晶片甚至可看到明年第一季，瑞昱整體營運能見度高。

展望2021年，由於WiFi 6可支援多個使用者同步進行上傳與下載，覆蓋範圍比WiFi 5(802.11ac)多80%，傳輸速度也比WiFi 5快40%，故WiFi 6替換WiFi 5的速度，將比過去WiFi 5替換WiFi 4的速度快，瑞昱WiFi 6 晶片才剛開始量產，今年貢獻度很低，但預估2021年大量出貨後，滲透率將達20~30%，另外，TWS(無線藍牙耳機)儘管今年上半年受到疫情影響終端消費市場，但瑞昱在下半年推出含ANC(主動降噪)功能的第二代TWS晶片，產品毛利率也較佳，瑞昱也看好2021年具有ANC的TWS晶片出貨量大增，2022年將成為主流產品。

車用領域上，瑞昱耕耘已久，惟車用市場需要較長的認證時間，瑞昱看好未來乙太網路晶片將取代CAN-bus，2019年起已出貨給德國Tier I汽車零組件供應商，預計長線市占率會穩定成長，扮演另一股成長動能。

(時報資訊)