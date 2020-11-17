LED晶片廠晶電(2448)公布第三季財報持續虧損後，股價不畏利空上漲，主要是外資為首的法人近期持續買超力挺。晶電與隆達(3698)換股合併案也已底定，延至110年1月6日。

法人提前布局合併案的綜效可於明年逐步顯現，本月12日，三大法人聯手買超晶電8370張，雖13日反手賣超3990張；16日，三大法人回頭買超晶電共計2584張。

晶電第三季持續虧損，單季歸屬母公司淨損約11億元，較前一季度及去年同期擴大，單季每股淨損1.02元，晶電前三季虧損35.04億元，每股淨損3.25元。

晶電持續虧損，但預期第四季開始拉高mini LED投片量，晶電財報公布之後，12日押寶性買盤湧入晶電，三大法人同步買超晶電8370張。

晶電與隆達換股合併案，先前因中國大陸的反壟斷機關審查未完成，導致合併案延後，富采投控也將延後掛牌；原定雙方股份轉換基準日為109年10月20日，確定將延至110年1月6日。

晶電、隆達合資富采投控，晶電、隆達已雙雙公告，股份轉換基準日暫定民國110年1月6日，富采投控也將會延後掛牌。

(時報資訊)