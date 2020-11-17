雙11檔期中，金可(8406)在天貓的雙品牌旗艦店海昌及海儷恩表現亮麗，海昌旗艦店擠下博士倫旗艦店，站上天貓雙十一檔期隱形眼鏡品類的品牌旗艦店排名第1名，在所有店鋪排第2名，雙十一檔期年成長率超過5成；金可旗下海儷恩品牌旗艦店雙十一檔期成長達7成，並首次進榜全部店鋪前10名。

金可今年以來持續透過多品牌操作銷售與對應少量多樣的彩片專屬生產線的靈活生產，持續稱霸線上旗艦店的銷售鰲頭，逐漸拉開與博士倫在天貓的市占率差距。金可表示，天貓自2012年開始銷售隱形眼鏡以來，整個平台產值從人民幣1.15億到2020年平台產值預估達人民幣50億，年複合成長率超過6成。

金可自2012年在天貓市占率落後博士倫約10%的市占率，到去年開始反超博士倫在天貓的市占率出現黃金交叉獨占鰲頭後，今年更是一路拉開與博士倫在天貓的市占率超過4%，在天貓產值提升數倍後更顯差距。金可在線上通路及實體通路的完整布局下，今年在疫情下不僅線上通路表現亮眼，線下實體通路在疫情艱難的運營條件下更可望大幅彎道超車搶佔市占率，擴大領先其他品牌在全中國大陸的市占率。

金可因應彩片少量多樣的彩片專屬生產線布局完成後，在中國大陸線上其他平台例如拚多多等平台將更具競爭力，在彩片的品牌及代工市場齊進下，有機會在線上平台將搶下年產量2000萬片以上的高毛利常戴型增量訂單。

品金可多品牌策略及多通路布局在兩岸持續夾擊全球品牌，預期中國隱形眼鏡滲透率在彩片平光族群加入後將快速提升追上亞洲其他國家或地區的高滲透率，未來營運成長可期。

(時報資訊)