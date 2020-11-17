◎丁怡銘萊牛失言風波 親民黨要求標示萊劑

行政院發言人丁怡銘指控台北市牛肉麵冠軍得主使用萊牛，引起軒然大波。對此親民黨直言，這不是道歉辭職就了事，因為如果不標示清楚肉品是否含萊劑，問題還是存在。

◎赴立院10度遭杯葛 蘇貞昌拜託藍委停止

行政院長蘇貞昌今天第10度赴立法院提出施政報告並備質詢，但遭杯葛無法上台；蘇貞昌受訪說，過去9次無法上台，人民沒辦法知道政府施政，這很可惜，拜託國民黨立委停止杯葛。

◎成大3個月內3生輕生 校方回應了

台南市今日（17）清晨傳出成大學生輕生案件，該生疑因感情因素，一時想不開在南市北區租屋處尋短。此起案件為成大3個月內第3起輕生案件，成大表示，將於明日（18）舉行擴大主管會報，由成大校長蘇慧貞主持，並召集一、二級主管參與，研議如何關心學生、教職人員心理健康。

◎羅德與陳偉殷談續約 陳冠宇確定留隊

羅德海洋隊季後賽遭淘汰，台灣投手陳偉殷是關鍵戰役的敗投，不過日媒《日刊體育》今（16）日報導，羅德球團正在和陳偉殷談續約事宜而且態度認真，另一位台灣左投陳冠宇則已確定明年繼續留隊。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)