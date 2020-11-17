工研院為協助政府推動2030電動巴士國產化目標，攜手車廠、關鍵零組件及系統廠商開發國產電動巴士，透過產官研聯手打團體戰，將傳統車輛數位升級為智慧電動巴士，提升自製能力，以利加速落實電動巴士國產化。

工研院機械所所長胡竹生表示，長期以來，台灣自製電動巴士零組件較少，多從國外採購零組件組裝成電動巴士，為改善此產業困境，工研院在經濟部技術處專案支持及工業局智慧電動巴士DMIT計畫支持下，長期投入研發電動車。

工研院建置完善的虛實整合動力實驗室，提供包含整車自主開發設計、動力與控制系統、馬達及驅控器、充電系統、電池芯、車架和煞車控制、智慧化系統等技術移轉與創新服務，幫助廠商縮短開發及測試驗證時程，自主開發電動巴士零組件。

胡竹生指出，工研院已技術移轉馬達驅控器技術給汽車零組件廠商，並提供團隊訓練與技術服務，涵蓋設計分析、雛型製造、測試驗證等，協助業者開發電動巴士動力系統產品，並導入智慧化技術，如盲點警示系統、緊急事故煞停系統等，加速電動車朝向智慧化發展。

另外，工研院也積極投入開發自駕車，已在無交通管制的南寮漁港試運行自駕車，並在台中水湳場域測試自駕巴士，加速台灣自駕車發展。未來亦將協助國內電動巴士業者導入自動駕駛系統，像適路性巡航系統、車道維持輔助系統等，促進智慧電動巴士發展，協助台灣駛向智慧生活。

(中時 )