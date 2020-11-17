亞太15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），成立全球最大的自由貿易區，我被排除在外。國民黨革實院長羅智強在臉書指出，民進黨政府輕描淡寫地說「對台灣影響不大」，還說，「把重點放在加入CPTPP」。然而，影響真的不大嗎？三件事，可以看出民進黨的粉飾太平。

羅智強說，首先，台灣一直是個外貿導向的經濟體。而亞太15國15日正式簽署RCEP，整體關稅廢除率高達91％，一個涵蓋中國與日韓紐澳的全球最大自貿區就此誕生。 RCEP涵蓋的自貿區總體人口22億，經濟規模近26兆美元，約占全球 GDP的3成。在這個龐大的市場上，外貿導向的台灣將背著沉重的關稅，和其他國家競爭，這也是為什麼國際智庫研究，2030年，台灣出口值將減少2300億台幣，衝擊非常大，而蔡英文政府竟說「影響沒那麼大」？

他說，第二，外交部說「以加入CPTPP為重點目標」，意思是，沒有RCEP沒關係，我們還有CPTPP；但重點來了，先不說，我們一直選邊的美國已經退出TPP，所以CPTPP裡並沒有美國；也不說，CPTPP在全球的GDP 佔比只有13％，不到RCEP的一半，但，就談CPTPP，加入了嗎？沒有啊，根本八字沒一撇。

羅智強指出，第三，RCEP是由中國大陸主導，而參加的日、紐、澳、韓，也都是美國的重要亞太盟友，但都還是加入中國大陸主導的RCEP，而台灣一直很稱職的扮演「選邊川普」、「對抗中國大陸」、「自願站在中美對抗的前沿」，結果呢？

他說，日韓紐澳，也是美國盟友，人家可沒有100％選邊，所以還是加入了由中國大陸主導的RCEP，100％選邊川普的台灣，卻得面臨加不進RCEP，經濟被邊緣化的處境。蔡英文的選邊戰略，真的是最有利的選擇嗎？更可悲的是，為了向川普朝貢，蔡英文連萊豬都開放，犧牲人民健康不說，還得罪了拜登，而結果是，我們什麼都簽不了。

羅智強強調，最後，他想問蔡英文：口口聲聲保證要讓台灣重返國際社會舞台的民進黨，除了選邊川普押錯寶之外，到底讓台灣重返了什麼「國際社會」？

(中時 )