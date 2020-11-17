民進黨政府罔顧民意，堅持開放萊豬進口，又不願意接受在野黨提出的先行道歉、赴美查廠、中央不干涉地方萊劑零檢出條例等要求，因此今天國民黨立法院黨團第十度佔領主席台，杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告，國民黨主席江啟臣開嗆蘇貞昌，要備詢前應先學會尊重、謙卑。

台北市長柯文哲12日列席行政院會時，建議中央應要求豬肉商品明確標示是否還有萊劑，未料同日下午行政院召開記者會，由發言人丁怡銘出面宣稱，台北市主辦的牛肉麵節，奪得冠軍的店家也只有標示牛肉來自美國未標示是否含萊劑，他甚至進一步宣稱該店家用的就是萊牛。

然而事後店家拿出檢驗報告，證實使用的肉不含萊克多巴胺，打臉丁怡銘，而丁怡銘的做法也引發軒然大波，最終請辭。

對此江啟臣今天表示，事情並非丁怡銘下台就解決了，整個行政院團隊造謠、傷害民間牛肉麵店業者，凸顯行政院的傲慢和與人民的距離越來越遠，涉及健康的事情，為什麼不能好好與民溝通？各地縣市長都是一片好心想確保民眾健康，結果行政院卻開記者會打擊縣市長，這不是發言人一個人的問題，是整個執政團隊的心態已經完全走樣。

江啟臣挖苦，如今不是有政府會做事，而是有政府會作圖、有政府會造謠，如果不懂得尊重不同意見，來備詢有甚麼意義？來備詢前先學會尊重、謙卑。立法院本會期剛開始質詢時，行政院官員有時傲慢不回答，有時甚至反過來回嗆立委，蔡總統完全沒有做到說好的謙卑再謙卑，所以國民黨團今天捍衛的是人民的健康，更拒絕萊豬與不懂謙卑的政府。

國民黨立法院黨團總召林為洲則質疑，行政院召開記者會用不實說法指控所有台北市冠軍牛肉麵店都用萊牛，散布謠言，如果民眾在群組散布謠言就要被抓去警察局問話，用社維法法辦，公開用記者會散布謠言怎不用法辦？如果丁怡銘道歉、辭職後就不用被法辦，將來其他人被質疑散布假訊息，是否也只要道歉就不會被法辦？

林為洲舉例，親綠藝人焦糖哥哥陳嘉行也在臉書轉發指控牛肉麵店用萊牛的假訊息，遭指責後將貼文下架了，是否也就不用被法辦了？所以黨團今天繼續堅持杯葛蘇貞昌報告，政府突襲式開放進口萊豬且未做好準備工作，外交部至今沒有對美國談判如何查廠，就要進口萊豬，等於將來全美國的萊豬都可以進口。而以前的做法是限定先查廠，合格了才可開放進口。

對此蘇貞昌回稱，他應邀到立法院第十次了，書面資料也已送到，很可惜過去9次無法上台，人民無法知道政府做什麼，「這樣很可惜，拜託國民黨的立委停止杯葛。」他強調，總質詢應該要進行，可以讓民眾指正行政院到底哪裡沒有做好、哪裡可以做得更好，呼籲立法院不要再空轉。

(中時 )