近來股市、房市都很熱，雙北房市跟著升溫，日前有網友發現，新北市八里的房價竟然只有林口的一半，而且「過橋就到台北」，相較於市區的高房價來說，算是價格親民，但為何沒有那麼多人搶著買？

這名網友近日在PTT發文表示，新北八里坐擁淡水河左岸，一旁有觀音山，有時還可以欣賞到夕陽西下的美景，房價卻只有林口的一半，明顯比淡海、五股便宜不少。原PO指出，從交通便利性來看，八里只要「過橋就到天龍國」，如果從觀音山隧道穿過去也能上國道一號和新北環河快速道路，他不懂為何八里的買氣還是輸給其他區域，因此發文詢問「為啥大家都不愛？」

貼文一出引起眾人討論，有內行網友點出致命關鍵，「那裡氣候條件和淡水一樣，冬天多雨濕冷…冬天你住住看」；還有網友指出，八里雖然感覺上「過橋就到天龍國」，但交通沒那麼方便，八里生活機能也不太好。

網友分析，八里當地沒有什麼重點商場或基礎建設，幾乎都要過關渡橋或是到台北市去，最近的大賣場要翻過山到林口，不然就是過海到淡水，比較適合退休生活。有網友認為八里發展起來需要時間，要旺起來也要等淡江大橋蓋好，或者可能要等輕軌蓋完，淡水新市鎮房子賣完，才會開始漲。

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(中時新聞網)