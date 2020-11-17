前空軍副司令張延廷今天砲轟國防部長嚴德發，曾上書4萬餘字建議國防部應該依法行政，由具備教授資格者出任國防大學校長，事後卻遭到嚴丟垃圾桶漠視。張延廷此語一出，等於掀開了國防大學長久以來的風暴。據了解，現任校長王信龍上將雖僅具專科學歷，但在校內風評頗佳，但是始終卻因為學歷較弱,，上任以來經常被校內學者及各級主管私下議論。

其實張延廷指出的國防大學校長學歷問題僅是冰山一角，據了解，近日國防大學受國防部指示研議成立「戰略研究學院」，也被批評為因人設事，安插自己人佔缺升遷。

據了解，戰略研究所提升位階構想已久，原規劃納入戰爭學院戰研所、政戰學院中軍所以及國防大學戰略研究中心，甚至考量理工學院國防科技研究所博士班，但因最後卻難產。

但是國防部近來卻迅速地準備將戰略研究所提升位階，並且由戰研所獨立升級，依據知情人士指出，如此快速積極推動主因有二。

最主要原因就是安插將缺，主要是教育部軍訓教官編制已成落日，明年元旦，國防醫學院預醫所所長藉防疫議題升級為少將，所用職缺即為教育部歸還之少將缺，但較為弔詭的是，國防醫學院副院長教育長均為上校編缺，下屬的所長卻是少將。因此這次國防部依兩岸情勢緊張，希望可提高戰略研究名義而單獨將戰研所提升為戰略研究學院，順勢又可以有一位少將佔缺升遷。

第二個主要理由是擴大編制，目前戰研所共約10員的教職編制而升級為戰略研究學院，顯然規模不足，但校內知情人士表示，國防部擴大編制的背後，主要為吸納國防院內約聘雇的研究人員，藉此方法可能使這些具黨政背景的研究員順利地獲得國防大學專任研究員或是專任教師的身分，終生職業有所依靠。甚至已經有校內人士已經對外宣稱將會接任戰略研究學院主管，並協助新院長處理升級後之各項行政、教務及人事安排等工作。

(中時新聞網)