「桃園市各區戶所等待人數及智慧導航」專區，提供「各戶所目前等待人數」、「距離您最近戶所」、「各戶所位置導航」等3項服務功能。(蔡依珍攝)

戶政業務包羅萬象，9成都能跨區提供服務，近日服務再升級，桃園市民政局創全國之先，在官網建置服務專區，將全市13個戶所的等待人數、最近戶所和導航功能3合1，只要上網就能定位查詢指路，可大幅減少排隊等候時間，不但避免群聚，也更加便民。

八德區戶政事務所結合替代役男專長，年初推出「八德米寶」LINE智能客服，廣受好評，為擴大服務，將全市13區戶政事務所的動態和靜態資料導入資訊科技，在民政局網站建置「桃園市各區戶所等待人數及智慧導航」專區，提供「各戶所目前等待人數」、「距離您最近戶所」、「各戶所位置導航」等3項服務功能。

「桃園市各區戶所等待人數及智慧導航」專區，提供「各戶所目前等待人數」、「距離您最近戶所」、「各戶所位置導航」等3項服務功能。(蔡依珍攝)

只要能上網，就能透過網頁了解全市各戶所的動態等待人數實況，甚至可以看到即時等待人數影像，民眾可以選擇人少的戶所，快辦、快離開，分流避免人潮群聚。網頁還貼心結合Google Maps定位功能，自動定位目前位置，排列出最近至最遠戶所資訊，包含地址、車程及與相距位置等，還能透過導航」，導引市民至就近戶所，縮短洽公路程及時間。

八德區戶政事務所主任王瓊慧表示，去年底委託畢業於國立交通大學的替代役男張顥嚴研發「八德米寶」LINE智能客服，推出後廣受好評，因戶政業務9成都能異地受理，再擴大到網頁版，讓全市共享，操作簡單又快速，不但提供市民更多元的資訊化服務，也能在防疫期間縮短民眾在戶所停留時間，多一層保護。

(中時 )