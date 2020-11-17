演藝圈本是競爭激烈之地，大陸網紅圈更是一級戰區，基本只要能上網、敢上鏡頭，就能自行出道，因此要想出頭天，可說是相當困難，而最近出現超級黑馬，由鄭建鵬及言真組成的「廣東夫婦」，以拍攝土豪式炫富影片大爆紅，紅到知名藝人如張柏芝、羅嘉良等，都願意合作拍片，而他們在當網紅之前的身分，也被網友起底。

大陸最近堪稱異軍突起的網紅二人組「廣東夫婦」，兩人真的是夫妻，連女兒都會入鏡拍片，夫妻倆在影片中聲稱擁有廣州多筆物業，拿來收租，被網友暱稱是「包租公」、「包租婆」，拍攝收租情境劇中加入大量土豪炫富元素，內容非常搞笑，因此一炮而紅，如今除了繼續靠這人設拍片，業配、直播帶貨等工作接不完，而隨著名氣扶搖直上，知名度不輸線上藝人，廣東夫婦還會邀明星合作，連巨石強森、凱文哈特到大陸宣傳，都會亂入一下廣東夫婦的影片。

廣東夫婦作為網紅的聲勢銳不可擋，人紅是非多，許多網友質疑他們不是真的有錢人，開始挖夫妻倆的底，原來老公鄭建鵬過去當過歌手、演員、舞者，老婆言真本名冼燕堅，是一名模特兒，原本就是藝人，只是換了跑道。

兩人結婚後，決定放棄傳統演藝工作，另外創業，於是開始拍影片，沒想到如今名氣比當藝人時還猛，至於夫妻倆是否真富？事實上言真出身天河冼村，是當地大戶人家的女兒，鄭建鵬的爸爸是經營房地產生意的富商，他算是富二代，夫妻倆名下確實有些房產，都是按棟算的，提供出租，還開了傳播公司，網紅事業經營得又好，是真的有錢人，某種程度上來說不是假炫富。

(中時新聞網)