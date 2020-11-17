苗栗縣議會17日三讀通過苗栗縣總預算案。（何冠嫻攝）

苗栗總預算長達27年未被刪除，明年度預算歲入編列213億6139萬8000元、歲出編列211億3139萬8000元，17日苗栗縣議會三讀會決議刪除591萬元，打破長年未刪預算紀錄。

苗栗縣議會針對明年預算，決議刪除補助頭份地政事務所爭取金檔獎200萬元、增建停車場遮雨棚及停車管制設施300萬元，共500萬元經費，以及縣府各局處編列出國考察經費共356萬元統刪25％、91萬1000元。

另，針對民政處編列266萬元經費執行金鏟子計畫，會中引發熱烈討論，最後不予以刪除並附帶條件，將生育津貼每胎6600元提高至8800元，讓新人「願意生」，有效提高縣內人口與生育率。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣府編列明年度總支出相較今年度成長9.47億元，增幅4.69％，議長、副議長以及議員們在這次定期會的融洽和諧氣氛下，審查通過預算，縣府團隊將持續努力推動有展政策，3大部分經費也合理刪除，維持府會和諧，針對生育津貼提升到8800元，因為非法定支出項目仍受中央控管，評估苗栗縣生育人數，要將6600元生育津貼提升至8800元，原則上在做得到且不增加預算的範圍內，會做適當的調整。

(中時 )