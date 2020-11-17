房市買氣活絡，新北市熱門戰區塭仔圳，其中指標案「新莊海悅花園」，開賣4個月，即宣告完銷，今（17）日舉辦開工動土典禮。業者表示，該區每坪房價，逐漸站穩4字頭，近期醞釀明年登場的新案，估計將爆量300億元。

後疫情時代報復性買盤出籠，由海悅國際（2348）、科達機構合資的海研建築，在上新莊塭仔圳首案「新莊海悅花園」5/23正式公開，總銷15億元，開案僅4個月就已全數完銷，並在近日舉辦開工動土大典。

今天開工典禮，由海悅國際暨海研建築董事長黃希文、海悅國際總經理林輔政，以及科達機構董事長、海研建築總經理賴建程等出席，銷售、工務團隊等一同出席典禮。

業者指出，塭仔圳重劃區也因各大上市建商插旗，明年累計推案量可達300億元，房價逐漸站穩4字頭。

科達機構現場也宣布，今年插旗千坪土地，最快明年第一季公開「新莊科達花園」；此外，在A3新北產業園區站，也將推出「海悅科達A3案」（案名未定）。兩大新案皆由海悅國際代銷，專為自住客、首購族及換屋族量身打造，兩案共計總銷約40億元。

科達機構董事長、海研建築總經理賴建程表示，「新莊海悅花園」以3房為主力，坪數偏大卻仍賣得快，熱賣關鍵，主要是上新莊仍以正3房為自住購買主流，該案端出27~40坪共5種坪數產品，完全打中雙北與新莊當地首購、換屋族的需求。

此外，「新莊海悅花園」規劃頂規建材配備、3字頭親民價，銷售主力有5成來自新莊區當地自住買盤，3成則為泰山、板橋、三重、五股與中永和區的首購、首換族，2成為北市內湖、中山、信義、士林區等白領階級、科技族群，以31～40歲首購、首換族為大宗。

科達機構表示，將趁勝追擊插旗卡位該區，預計最快明年第1季就會推出新案「新莊科達花園」，總銷約25億元。

(工商 )