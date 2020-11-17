台北市勞動局推出一系列線上演唱會，本週三（18日）晚間6點30分邀請由視障人士組成的「黑墨鏡樂團」，輪番帶來多首鼓舞人心的立志好歌，期盼透過歌聲傳遞希望，為世界、為台灣祈福，平安度過嚴峻的疫情考驗；表演可在11月18日在台北市勞動局官網觀賞，歡迎線上觀眾共襄盛舉。

黑墨鏡樂團（BPM樂團）創團於2019年5月，由5名熱愛音樂的視障人士組成，曾拍攝過大愛電視台圓夢計畫，參與新竹市政府身心障礙日演出、2020年台北市視障福利發展協會活動演出，這次透過北市勞動局平台再次齊聚一堂，透過樂聲帶給線上觀眾源源不絕的能量。

主唱徐承邦出生時因早產導致雙目失明，從小在爺爺薰陶下接觸音樂，擅長吹奏薩克斯風、口琴，1就讀啟明學校期間因興趣使然，進入伊甸基金會開辦的「廣播職訓班」學習廣播，2007年首張《靠近》專輯出版，唱出他不因眼前黑暗放棄希望，而是以音樂充實生命迎向人生的光明。2017年發行創作專輯「甲天拼輸贏」，意味著人是比較不完的，只有不斷地和自己做比較，才能突破框架。

Keyboard手鍾方晨出生時因早產導致視網膜病變而全盲，7歲時跟從老師陳蔚綺學鋼琴及小提琴，2010年考入台中清水高中音樂班，成為清中有史以來第一名全盲生，曾獲得第三屆國際殘障鋼琴大賽A組比賽（18歲以下組）第三名；第三屆國際殘障鋼琴大賽B組視障組第一名和評審團特別獎之殊榮。2015至2019年跟從郭建成(Mark Kuo)老師學習爵士鋼琴，考上輔仁大學音樂研究所，主修爵士鋼琴。

吉他手賴宇豐目前任職於私立台灣盲人重建院附設舒壓小棧與台灣浩鼎生技股份有限公司，演奏樂器是吉他，喜歡的曲風是80年代的老搖滾。

吉他手羅文謙為視障音樂工作者，從小在特殊學校接受系統性的音樂訓練，國三時遠赴義大利參與兩位國際級鋼琴家的音樂會演出。高三時在台北市立啟明學校學習吉他。曾於2017年餐與故宮博物院展覽視障文物語音導覽系統之開發測試工作。於2018年發行個人吉他演奏專輯(看不見的生命角落)。

貝斯手黃成校為專業按摩師，由於對音樂的熱愛，學習薩克斯風，甚至與其它視障者組成薩克斯風四重奏團，曾參與許多演出。鼓手沈彥霖就讀於臺北市立大學休閒運動管理學系，擅長的樂器有長笛與爵士鼓，目前正在學習flute beatbox喜歡聽各式各樣的音樂。

(中時 )