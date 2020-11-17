台中市南屯區永春北路旁的春社公園，被民眾發現路樹倒塌，警察局第四分局春社派出所獲報後，發現有一棵大樹攔腰折斷，樹枝懸在半空搖搖欲墜，影響人車安全。員警立即通報建設局公園景觀管理科前來協助鋸斷移置，現場戒護、疏導交通，防止行人、車輛財產安全遭受侵害。
大型樹枝若掉落，恐擊中停在樹下的汽車，巡佐黃豊足、警員謝昊哲即時通知車主前來移置，僅有一部自小客車車主人在台北無法前來。
由於風勢加劇，員警聯合建設局公園景觀管理科將樹枝鋸成小段，防止重擊車輛，確保民眾財產安全。危險排除後，員警協助將樹枝、樹幹撿上小貨車，火速排除交通阻塞問題，還給用路人暢通的道路。
春社派出所所長江松泳說，路樹倒塌造成危害可大可小，不得不重視，下雨、颱風天時，警方會加強巡視路旁樹木、積水情形，保護民眾生命財產安全，希望在危害發生前及早阻止，若有發現路樹快要倒塌之情事者，除趕緊至安全處所避難外，可以趕緊撥打市民專線1999或110，通報給市府相關單位即時處置。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。