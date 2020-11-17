72歲漫畫大師蔡志忠少林寺出家 落髮成沙彌 法名釋延一(圖/取自 釋永信師父微博)

漫畫大師蔡志忠在少林寺出家了。今天（17日）上午9點，嵩山少林寺在藏經閣為蔡志忠舉行剃度儀式，少林寺方丈釋永信大和尚為蔡志忠剃度，取名釋延一，自此成為一名「沙彌」。

72歲漫畫大師蔡志忠少林寺出家 落髮成沙彌 法名釋延一(圖/取自 釋永信師父微博)

《東方今報》報導，今天上午9時，少林寺藏經閣內，莊嚴肅穆，佛音回蕩。在少林寺兩序大眾的見證下，蔡志忠先生步入藏經閣，釋永信大和尚為其剃度。隨著黑白相間的長髮飄落，享譽海內外的漫畫大師蔡志忠先生，從此成為少林寺大家庭的一員，法名釋延一。

72歲漫畫大師蔡志忠少林寺出家 落髮成沙彌 法名釋延一(本報資料照/王錦河攝)

72歲漫畫大師蔡志忠少林寺落髮出家，法名釋延一。（圖片由少林寺提供）

今年72歲的蔡志忠，1948年生於台灣彰化，是海內外知名的漫畫大家。他15歲中途輟學後，隻身到台北，跨出自己的獨立人生，開啓漫畫創作生涯。1971年出任光啓社電視美術指導，1977年白手起家，創立遠東卡通公司。1981年，另創龍卡通公司，此間拍攝了《七彩卡通老夫子》《烏龍院》等卡通電影，《老夫子》曾獲金馬獎最佳卡通電影長片獎。1983年，開始在各報刊發表四格漫畫作品，並在新加坡、馬來西亞、香港、日本的報章長期連載。1985年，他獲選為台灣十大傑出青年。

多年來，蔡志忠致力於研讀中國古籍和佛書，創作出膾炙人口的《莊子說》、《老子說》、《列子說》等100多部經典漫畫，在30多個國家和地區以多種語種版本出版，銷量超過了5000萬冊。

蔡志忠在少林寺剃度出家，雖然很多人感到吃驚，但要回顧他和少林寺的緣分，其實也在情理之中。「其實，早在30多年前便跟嵩山少林寺結緣了，1984年我正在日本東京畫六祖壇經，當時東京池袋戲院正在上演李連傑主演的《少林寺》，看完電影後我暗下決心，將來有機會要拍動畫少林寺。當時，我就畫了一本少林寺四格幽默漫畫。」2014年5月4日，蔡志忠趕赴少林寺參加3D動畫電影《功夫少林寺》發佈會時，接受《猛獁新聞·東方今報》記者採訪時如是說。

蔡志忠回憶，2004年釋永信派人到台灣邀請他赴嵩山，當時他正在閉關研究物理學。2006年9月3日，蔡志忠來到少林寺參加第一屆少林論禪，並為「蔡志忠漫畫碑」揭幕。如今，「蔡志忠漫畫碑」還在少林寺內，成為遊人爭相參觀的碑刻之一。此後多年，蔡志忠多次赴少林寺參加活動，有時候是小住幾日，時間或長或短，和少林寺建立了深厚的感情。

2014年8月18日，少林寺舉行2014少林問禪「機鋒辯禪」活動。開幕式結束後，蔡志忠接受《猛獁新聞·東方今報》記者採訪時，談及對少林寺的感情，蔡志忠打趣說，「也許我會出家少林寺，等我老了，我就葬在少林寺」！六年前的一句話，今日成為現實。

值得注意的是，蔡志忠在少林寺剃度出家，受的是「沙彌戒」，自此成為一名「沙彌」，而不是「比丘」。這又是什麼原因呢？少林寺有關人士解釋，未滿20歲的男子出家，俗稱「小和尚」。人若想成為「沙彌」，需受十戒。凡小孩出家，均是「沙彌」。而出家人的年齡若超過了70歲，便不准受「具足戒」，只能受「沙彌戒」，成為「沙彌」，而不能正式成為「比丘」。很顯然，蔡志忠先生已經72歲，超過了「法定」年齡，只能受「沙彌戒」成為「沙彌」。

這位人士進一步解釋，佛教的「具足戒」是比丘、比丘尼受持的戒律，因為這些戒律與十戒相比，戒品具足，所以稱「具足戒」。關於「具足戒」的條目，雖然各地都有不同，但大致內容是相同的。

根據《四分律》，「比丘」的「具足戒」有250條，「比丘尼」的「具足戒」有348條。在少林寺內受「具足戒」的儀式，往往在三壇大戒法會上進行。無論是受「沙彌戒」的「沙彌」，還是受「具足戒」的「比丘」、「比丘尼」，都是少林寺的僧人，在寺院修行。

(中時 )