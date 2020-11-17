2020首屆上海國際網路文學周在上海啟動，同時發布《2020網路文學出海發展白皮書》，以閱文集團旗下起點國際為研究樣本，首次披露海外市場分析及用戶情形。該《白皮書》顯示，從目前網路文學出海整體規模來看，截至2019年，大陸向海外輸出網路文學作品1萬多部，覆蓋40多個「一帶一路」沿線國家和地區。

目前網路文學出海主要呈三大趨勢，翻譯規模擴大、原創全球開花以及IP協同出海。基於對作品的喜愛，海外使用者活躍度在不斷上升。

根據《人民日報》引述《白皮書》指出，2019年翻譯網路文學作品3000多部。從出海模式來看，翻譯出海占72％、直接出海占15.5％、改編出海占5.6％，其他占6.9％。

此外，網路文學IP改編通過影視化等形式更立體豐富呈現故事內容，例如劇集《慶餘年》的海外發行，涵蓋了全球五大洲多種新媒體平台和電視台。《白皮書》還對海外作者和用戶群體進行深入分析。從全球區域分佈來看，東南亞和北美的作者占比最多。從海外作者的性別分佈來看，女性略多於男性。25歲以下的年輕人是創作主力。

(旺報 )