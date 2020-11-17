台南一中募集超過1萬片口罩，於17日以視訊方式捐贈日本6所高校。（李宜杰攝）

日本新冠肺炎疫情仍嚴峻，14日更新增1739名確診病例，連續3天創單日新高紀錄。為此，國立台南一中為響應衛生福利部「口罩響應人道援助」活動，募集超過1萬個口罩，送給日本6個高校，其中5所學校校長、副校長等人於17日上午透過視訊表達謝意，並稱希望疫情盡快結束，明年能夠面對面交流。

台灣疫情相對趨緩，南一中家長會響應校長廖財固、會長莊順發號召，募集了超過1萬片口罩，捐贈給東京都駒場東邦高校、愛知縣一宮西高校、靜岡縣藤枝東高校、宮城縣宮城第一高校、兵庫縣柏原高校、栃木縣大田原女子高校等6所高校，並於17日以視訊舉行「護助共好－口罩捐贈儀式」。

主辦國際交流的南一中老師楊秀蘭提到，台南一中過去經常與日本友校交流，過去除有交換學生，也定期舉辦學生交流互訪活動，學生之間也建立起跨國的深刻情，因此，現在學校有能力回饋，更是義不容辭相互幫忙，彼此關心。

校長廖財固則稱，過去南一中師生赴日參訪時，受到日本友校熱情接待，除課程與社團體驗外，日本師生還帶著南一中的師生分組自由行，實地參訪在地文史地景，因此特別希望透過此次捐贈儀式，關心彼此生活。

17日上午，宮城第一高校、一宮西高校、駒場東邦高校、柏原高校、藤枝東高校等校的校長或副校長都親自上線，在視訊中感謝南一中協助。一宮西高校校長還親自撰寫感謝函、學生撰寫感恩卡片，表達感謝之意。

受贈口罩的日本高校校長都異口同聲表示，雖然不曉得未來有何困難，但期許大家都能以挑戰的態度迎接，提升學生內涵，同時也稱台日間的友誼，是一生財富。

(中時 )