桃園市產業總工會今天赴行政院抗議，要求規劃基礎年金政策、規劃移工離境一次請領勞保、立即召開年金改革座談會，對此，勞動部表示，勞保攸關勞工退休生活保障，勞動部持續傾聽各界意見，至於提及移工一次請領部分，目前只要符合年齡、年資等條件也可申請。

勞動部指出，建構完整的退休生活保障制度向為政府所重視，所提設稅收制基礎年金，涉及相關社會保險制度及社會福利津貼的整合、國家整體財政及稅制改革等問題，勞動部將配合行政院整體政策規劃辦理。

至於是否要召開座談會？勞動部僅說，勞保攸關勞工退休生活保障，制度的調整涉及各方權益，將持續傾聽各界意見，通盤評估，待有具體內容，一定會對外說明，而相關溝通方式及推動期程，會併意見蒐集、財務估算等狀況，作通盤規劃。

勞動部說，至外籍移工離境一次請領老年給付部分，外籍移工依規定參加勞保，享有與本國勞工相同保險給付權益，而勞保老年給付則保障被保險人年老退休後經濟生活，故外籍被保險人得於符合年齡及年資等條件時，依規定提出申請，並無權益受影響問題。

(中時 )