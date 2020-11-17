大陸國家副主席王岐山16日在2020年創新經濟論壇上通過視訊發表主旨演講。王岐山指出，去年以來，國際形勢更加錯綜複雜。越是在困難時期，越是要同舟共濟，國際社會要用實際行動展示維護共同利益、追求共同目標的決心。他更強調大陸將直面變局，貫徹新發展理念，更加注重通過內需導向、品質優先、創新驅動、協調發展、自力更生、穩中求進的方式實現新的歷史跨越。

根據新華網引述王岐山說，大陸將堅定不移全面擴大開放，讓大陸市場成為世界的市場、共用的市場、大家的市場，並正以實際行動擴大進口，減少投資限制，建設更加法治化、國際化、便利化的營商環境，打造對外開放新高地，推進共建「一帶一路」，深化多雙邊和區域經濟合作，推動經濟全球化向更加開放、包容、普惠、平衡和共贏的方向發展。

王岐山強調，世界經濟分工協作的邏輯並未改變，經濟全球化的趨勢並未改變。災難和困難不應是世界分化撕裂的邊界線，而應是攜手合作的出發點。世界各國要行動起來，共建同舟共濟的疫情防控合作機制；共建協同共進的創新合作網路，減少創新要素流動障礙，推動成果共用；共建普惠共贏的開放型世界經濟。

(旺報 )