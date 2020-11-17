「大鬍子」哈登(James Harden)真的要跑了！根據ESPN「沃神」17日報導，休士頓火箭開出史無前例的平均年薪5000萬美元要跟他延長合約，他竟然拒絕了。這個價碼是兩年1.03億美元，如果接受他就會成為NBA史上最高年薪的球員。

哈登從來沒去過自由市場，他2012年從雷霆被賣到火箭，2016年、2017年兩度獲得火箭延長合約，現在剩餘的合約還有3年1.33億美元，平均年薪突破4000萬美元。如果火箭續約失敗，哈登可在2022年季外跳出合約成為自由球員。

看來正如外界的猜測，哈登想要去布魯克林籃網組成3天王，另也有傳言指出他考慮費城七六人。西蒙斯(Ben Simmons)、恩比德(Joel Embiid)都是年輕的球星，實力與未來性兼具。籃網更不用說了，哈登、杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)加起來的戰力難以想像。

報導指出哈登已經放棄在火箭摘冠的目標，他想仿效安東尼戴維斯(Anthony Davis)轉隊湖人的「成功經驗」，希望能短時間(兩季以內)在籃網奪冠。火箭現在還沒有與籃網談論交易，七六人恐怕也沒那麼多籌碼可以換取哈登，但是哈登拒絕史上最高的年薪，可以看出他鐵了心要摘得生涯首冠。

(中時新聞網)