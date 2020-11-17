繼台大、淡江等校4位學生在校園內輕生後，昨天和今天台北海洋科技大學及成大又有3位學生在租屋處輕生。教育部統計108學年大專院校學生在校外租屋共26.7萬人，專家則說，學校、房東及租屋學生之間要維持密切關係，才能避免憾事發生。

教育部表示，大專院校學生在校外租屋的26.7萬人中，男生14.2萬人、女生12.5萬人，公立學校11.9萬人、私立14.8萬人。

文化大學軍訓室主任邱光慶表示，學校有2、3000學生在陽明山地區租屋，由於房東都想永續經營，不想看到房客出意外，因此很關心租他們房子的同學，甚至有的還跟學生住一起、幫他們煮晚餐等，房東和房客之間的關係非常密切。

邱光慶說，文化大學附近的房子都要符合安全規定，學校才會讓他們上租屋平台，以將房子租給學生。舉例來說，熱水器在室內的房子，冬天很容易發生一氧化碳中毒，這樣的房子就不會在租屋平台上讓學生看到。

「學校、房東及租屋學生要維持密切關係，才能避免意外發生。」邱光慶表示，學校跟陽明山地區的130多位房東成立一個LINE群組，房東發現學生有狀況，會隨時向學校通報，以及早進行處理。此外，房東和學生之間若有糾紛，學校也可以協助化解。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，在美國西雅圖及加拿大多倫多等地區，政府都會對出租房狀況進行檢查，若未符合安全標準，就不能出租。但台灣在這方面並無相關規定，導致房子出租市場「像黑市」，房東不繳稅、租屋品質不佳及亂蓋違建等，房客住的安全未獲保障。

(中時 )