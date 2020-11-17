太湖邊的柵欄遭撞毀情形。（警方提供）

曾經發生轎車、國軍甲車墜湖死亡事件的金門太湖，今（17）日上午又有1輛轎車衝破柵欄落湖，還好湖邊乾涸見底，駕駛毫髮無傷，虛驚一場的意外，讓路過民眾也直說：「太幸運了!」

今天上午11時30分許，在水頭碼頭工作的林姓民眾駕駛轎車行經太湖二橋時，因閃避另1輛轎車，失控衝破柵欄掉落約2公尺高的湖畔，所幸因為金門適逢枯水期，湖邊乾涸見底，車子雖然受損，但人員安然無恙。

太湖邊的柵欄遭撞毀，肇事車輛掉落乾涸湖面。（警方提供）

金門太湖今（17）日發生1輛轎車衝破柵欄落湖，還好湖邊乾涸見底，駕駛毫髮無傷。（警方提供）

警方調查，這2輛轎車的駕駛均無酒駕情形，研判是一方行經路口未減速，一方則未禮讓，才發生落湖的意外，還好雙方都沒事，相關肇事和賠償公物責任，還要再進一步釐清。

目前大面積乾枯的太湖，在2015年曾發生重大意外事故，當年11月14日下午3時許，金門守備大隊1輛CM21裝甲車在結束戰備任務後，返回營區途中突然暴衝掉落太湖，造成2名士兵溺斃，另也曾發生轎車高速衝落湖底死亡的意外。

(中時 )