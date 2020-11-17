輝瑞公司宣布已經在美國4個州啟動新冠肺炎疫苗交付試點計畫，由於其疫苖必須儲藏於超低溫環境，該公司正尋求解決配發疫苖時將面臨的物流挑戰。

初步數據顯示，輝瑞的新冠肺炎疫苗的防護力超過90%，但必須在攝氏零下70度（負94°F）的超低溫下運送與儲存，遠遠低於攝氏2～8度（36～46°F）的疫苖存放標準。

輝瑞周一發布聲明表示：「我們希望這個疫苗交付試驗計畫的結果，能成為美國其他州與其他外國政府在準備實施有效疫苗計畫時的榜樣」。

考量整體規模、人口多樣性、疫苖接種基礎設施的差異，以及必須兼顧不同城市與農村的人群，輝瑞選擇羅德島、德州、新墨西哥與田納西州啟動試驗。

不過輝瑞表示，這四個州不會因為這個試點計畫，比其他州更早地取得疫苗，也不會獲得任何差別考量。

輝瑞希望在11月第三周之前，從正在進行的大規模後期試驗獲得足夠的安全數據，然後將申請緊急使用授權（EUA）。

輝瑞與其德國合作夥伴BioNTech已獲得一項19.5億美元的供應協議，將向美國政府提供1億劑新冠疫苗，美國政府可以選擇再額外加購多達5億劑疫苖。

(時報資訊)