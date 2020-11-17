長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)第3季繳出亮麗成績，第4季受到港口處理量暴增，但人員短缺、塞港與空櫃問題未解，運價持續攀升，使得第4季淡季不淡，法人看好長榮、陽明、萬海獲利有望優於第3季，長榮第4季每股盈餘挑戰2元，陽明上看1.2元，萬海力拚1元，長榮及萬海今天都呈現強勁漲勢，盤中漲幅達到3％及5％。

貨櫃三雄今年第2季下旬後，受惠於全球貨櫃市場運價大漲、需求暴增，營收、獲利火力全開，讓法人報告不斷調高獲利預估，長榮第3季繳出每股1.7元成績，陽明轉虧為盈，每股盈餘1.04元，萬海0.81元。10月營收長榮及萬海更是再創新高，長榮站上200億元，達到203.03億元，萬海營收79.7億元，年增31.5％；陽明145.04億元，年增24％，為今年最高。

截至11月13日最新報價，上海出口貨櫃SCFI綜合指數1,857點，年成長133％。其中，東南亞航線較前周上漲53％至728美元／TEU、歐洲線則較前周上漲21％至1,508美元／TEU、地中海航線較前周上漲23％至1,674美元／TEU、美東線較前周上漲0.2％至4,676美元／FEU、美西線則較前周上漲0.4％至3,887美元／FEU。

法人認為，整體市場櫃位短缺及塞港問題嚴峻，短期供給受限情況無法獲得有效改善，長程線淡季不淡、近洋線旺季更旺，全球航商如馬士基、赫伯羅德接連調高今年全年獲利預測，貨櫃三雄第4季營運將站上全年高峰。另外，根據Alphaliner、Drewry及Clarksons等航運機構預估，2021年需求年增速將大於供給成長增速，為近年來首見現象，貨櫃三雄明年展望仍然樂觀。

(時報資訊)