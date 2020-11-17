隨著第三季鋼市逐步自谷底復甦，盤元、線材、螺絲廠營運改善，聚亨(2022)第三季單季轉盈，EPS 0.07元，官田鋼(2017)單季EPS 0.03元，也同步終結虧損的狀態。展望第四季鋼市續漲，有助於維持獲利。

第三季鋼價逐步回穩，加上銷售比上季成長，聚亨第三季單季EPS 0.07元，終結連4季虧損。

聚亨第三季營收18.97億元，本業獲利擴增，單季營業淨利6790萬元，淨利歸屬於母公司業主3243萬元，EPS 0.07元。前三季營收62.02億元，營業淨利8707萬元，淨損歸屬於母公司業主1.3億元，每股淨損0.27元。

官田鋼第三季單季EPS 0.03元，結束先前連續6季的虧損。

官田鋼第三季營收10.47億元，本業轉盈，單季營業淨利6430萬元，淨利歸屬於母公司業主1144萬元，EPS 0.03元。前三季營收24.87億元，營業淨損6503萬元，淨損歸屬於母公司業主5685萬元，每股淨損0.17元。

(時報資訊)