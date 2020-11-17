來頡(6799)及美萌(7555)送件申請上興櫃。

來頡成立於99年9月，主要產品為電源管理IC，董事長為陳燦榮，總經理為孟達，目前股本為3.67億元，109年上半年合併營收為2.46億元，稅後盈餘為4958萬元，每股盈餘為1.35元。

美萌成立於97年10月，主要業務為設計及製造齒顎矯正器材，董事長兼總經理為魏聰哲，目前股本為1.86億元，109年上半年合併營收為1.04億元，稅後盈餘為2791萬元，每股盈餘為1.53元。

(時報資訊)

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