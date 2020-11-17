《店頭市場》來頡、美萌申請上興櫃 13:242020/11/17 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 來頡(6799)及美萌(7555)送件申請上興櫃。 來頡成立於99年9月，主要產品為電源管理IC，董事長為陳燦榮，總經理為孟達，目前股本為3.67億元，109年上半年合併營收為2.46億元，稅後盈餘為4958萬元，每股盈餘為1.35元。 美萌成立於97年10月，主要業務為設計及製造齒顎矯正器材，董事長兼總經理為魏聰哲，目前股本為1.86億元，109年上半年合併營收為1.04億元，稅後盈餘為2791萬元，每股盈餘為1.53元。 (時報資訊) #來頡 #美萌 #電源管理IC #齒顎矯正 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－茂林 訂單湧進股價勁揚 04:102020/11/17 證券．權證 康控 拚明後年營運逆轉勝 04:102020/11/17 證券．權證 《造紙股》正隆Q3獲利衝次高 前3季創4高佳績 08:022020/11/17 財經 南電、國巨 法人大加碼 獲利連三季成長 04:102020/11/17 產業特刊 《電機股》富強鑫3利劍明年出鞘 寧波新廠2023年投產 11:252020/11/17 財經 台積電創新高 概念股雨露均霑 04:102020/11/17 證券．權證 熱門股－光罩 營收創高強攻漲停 04:102020/11/17 證券．權證 科嘉吃蘋果 Q4樂觀展望 04:102020/11/17 證券．權證 正文、璟德、統新 今法說較勁 04:102020/11/17 證券．權證 5G換機潮助攻 鉅橡業績轉佳 04:102020/11/17 證券．權證 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 巴菲特怪怪的！買最多的股票竟是這檔 跌破眼鏡 - 財經 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 最貴爛尾樓致和園 50億賣出 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》超驚奇！國壽賣股債暴賺千億 半世紀新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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