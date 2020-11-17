話題天王柯文哲來了！開大絕 藍綠一起罵

台北市長柯文哲當年以政治素人參選，放下從醫多年的背景毅然決然進入政治圈，如今6年過去，外界對他的評價兩極，最近他上《旗開得勝》被問是否後悔踏進政治圈？他無奈說人生就是一條單向道，當初參選也是被迫，更比喻過去當醫生都被民眾視為上帝，現在每個阿狗阿貓都在罵他，他也只好接受。

柯文哲今上《旗開得勝》分享踏進政治圈後的心得，主持人張啟楷問他關於萊豬的問題，柯文哲強調不是要「逆時中」，認為萊豬非食安問題，是一個「溝通」和「管理」的問題，就像用農藥一樣，現在種菜也會用農藥，但不能在批發市場被驗出，因此是管理問題，須制訂噴農藥多久後不可以採摘、要怎麼檢查等等，是一樣的問題。

柯文哲坦言，自己看最不爽的是藍綠常在不同位置就「靈魂交換」，成為執政黨和在野黨說出的話往往不一，提到當醫生和當政治人物的不同，柯文哲說其實都差不多，只是當市長視野比較寬闊，可以看到很多東西，比較有趣，醫生比較專業，但當醫生時常被視為上帝拜託，現在卻天天被人罵，「阿狗阿貓每個都在罵我」。

其他關於兩岸最近關係緊張，柯文哲的建議是什麼？大巨蛋施工的背後秘辛？都請看本集《旗開得勝》精彩內容一一解答。

(中時新聞網)