在匈牙利布達佩斯參加國際游泳聯盟職業游泳賽的台灣好手王冠閎，今天凌晨在準決賽男子200公尺蝶式短道游出1分49秒89佳績，成為史上第9位在男子200蝶游進1分50秒內的選手，秒數也排進史上第8快。

這場職業賽是短水道賽事，王冠閎為所屬的卡利神鷹隊立下不少功勞，其中200蝶式首戰，游出個人生涯最佳的1分50秒79，超越全國紀錄及日本好手瀨戶大也於2012年締造的1分51秒30世青紀錄，接下來又在例行賽最後一戰創下1分50秒14，再度改寫個人紀錄。

準決賽王冠閎1分49秒89又一次締造個人新猷，成績僅次於美國好手薛爾茲（Tom Shields）的1分49秒02，王冠閎的教練黃智勇透露，薛爾茲狀況很好，採取的策略是一下水就盡量跟著，沒想到還能再破，很感謝這次參賽，在良性競爭下提升自己水準，收獲相當豐富，周末的決賽王冠閎會享受和奧運金牌、美國紀錄保持人競爭的比賽樂趣。

(中時 )