被馬拉松控視為「年度期末考」的「2020臺北馬拉松」將於12月20日開跑，為此，台北晶華酒店針對跑者於12月19至20日推出「#勇感呼吸」住房專案，每房5,800元起，跑者除了可以享有尊榮的豪華客房延遲退房禮遇外，還可參加房客專屬的「賽前放鬆課程」，由專業教練協助調整身心狀態，面對即將來臨的挑戰。

同時，賽事當天也安排有專車定點接駁、精力餐盒、千元餐飲抵用金以及肌肉舒壓按摩優惠，晶華酒店標榜將傾力助房客跑出好成績。

「2020臺北馬拉松」活動是由臺北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦，是臺灣唯一通過世界田徑總會（WA）銅標籤認證的市區馬拉松賽，賽道遍及大半個台北市，除有經過特色古蹟外，也延伸至南港展覽館周邊，期間也會經過中山北路以及晶華酒店，無論是前往參賽亦或是留在飯店幫跑者加油、入住安排都相當便利舒適。

台北晶華酒店表示，選擇「#勇感呼吸」住房專案入住晶華酒店豪華客房的跑者，下午可參加由健身俱樂部教練 連桂乙主持的「賽前放鬆課程」，教練將協助跑者拉筋放鬆、並分享自身的參賽經驗，搭配進行適合長跑者的健身知識，讓與會選手習得參賽技巧並調整自己的身體以及心理狀態，跑出自身最佳的成績。賽事當天則安排有「專車定點接駁」，以及最適合長跑選手享用的「貝果輕食餐盒」。活動結束後返回飯店，可以專案附贈的「一千元餐飲抵用金」享用酒店內的餐飲服務，補充滿滿元氣及蛋白質。專案客房享有延退至下午三點退房的禮遇，充分的休息時間可以享用泳池、三溫暖以及按摩服務，為疲憊的身體進行溫暖的舒緩。

(工商 )