網路媒體《放言》去年8月27日刊登「柯P、郭董『國師』蘇仁宗是騙子，離掉老婆娶嫩妻」，塔羅牌大師蘇仁宗控告《放言》負責人周玉蔻、撰文編輯蘇穩中加重誹謗罪，士林地檢署日前偵結，以周玉蔻提出臉書網路「Simon Wu」留言「我認識蘇宗仁30年是個騙子」網路列印資料，認定2人沒有惡意詆毀蘇仁宗的意圖，處分不起訴。

放言科技傳播公司負責人周玉蔻、編輯蘇穩中今年8月27ㄖ刊登「柯P、郭董『國師』蘇仁宗爆紅，慘遭網友揪黑幕稱是騙子，還離掉老婆娶嫩妻」，隔年1月，蘇仁宗發現該篇文章向網媒反應，隔月放言編輯部刊登道歉啟事，並撤下該文章，但蘇仁宗仍提告。

蘇穩中稱，周玉蔻拿臉書上網友留言，要求他寫一篇文章，寫完後經由周玉蔻同意刊登。周玉蔻則具狀稱，基於公司分層負責，對於報導並不知情，而且，報導稱蘇仁宗為「國師」並不是騙子，騙子是網友的稱呼，報導則是八卦趣談。

周玉蔻以蘇仁宗以撲克牌占卜選舉事務，真實性常為人質疑，算命者遭諷為騙子，也很常見。

檢察官以蘇仁宗的臉書有記述郭台銘、柯文哲找他問選情，貼文表示「信者信之，不信者恆不信，但不會改片事實」，認定蘇仁宗確曾參與選舉事務，並以撲克牌占卜，蘇穩中報導是對選舉結果可否用占卜論斷，難以認定2人有惡意詆毀蘇宗仁的意圖，予以不起訴。

(中時 )