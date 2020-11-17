蘆竹分局16日舉行了校園安全防制工作座談會，會議上也邀請到了蘆竹區21所各級學校的代表與南崁文化協會的安心店家等地方士紳與會，共同就校園安全問題，集思廣益，尋求合作共識。

民間公益團體南崁文化協會早在今年3月份就已經開始規畫「安心寶貝路」專案，並向蘆竹分局尋求支持。該專案主要精神係針對學童上下學的安全，提出區域性跨界聯防的構想，以透過結合民間友善店家與政府機關等，共同建構學童上下學安全路網「安心寶貝路」。

這個計畫不僅獲得蘆竹分局警方的大力支持外，同時也有高達52家的學校、里長、補習班、洗衣店以及各種小吃店等「安心店家」的支持。在這條「安心寶貝路」上，如果學童人身安全遭遇危難時，這些「安心店家」會提供緊急庇護或必要之救助，除此之外，蘆竹分局也會規劃專責巡邏勤務，讓大家的心愛寶貝，安全的走在「安心寶貝路」。該協會視執行成效，未來也將計畫推廣至其他區域，邀請更多的「安心店家」加入，讓學童安全無死角。

在會議中，大家也對校園周遭的照明設備及監視錄影系統進行通盤檢討，除了對於損壞的設備立即進行修復外，也將新增不足的部份，以健全整個安全維護網路。

蘆竹分局長黃益三在會議中也特別提到，此次的座談會蘆竹分局特別在一開始就安排了一齣有關性騷擾的話劇表演，就是希望民眾如果遇到性騷擾的情形要勇於報案，而且也特別强調警方對於任何刑案絕對不會匿報或推諉，希望藉由警方、校方與社區三方的合作，建立一個綿密無破洞的社會安全網。

(中時 )