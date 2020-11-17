房思琪翻版！安親班張姓負責人涉嫌在10年前對1名國小女童摸胸、強吻，女童隱忍多年，直至去年就讀高中時，精神狀況出問題，向精神科醫師求助時，才說出塵封多年的不堪往事，台北地檢署調查後，今依違反《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》對少年利用權勢猥褻罪嫌起訴張男。

起訴指出，60多歲的張男是北市某安親班負責人，2009年到2013年間，負責輔導就讀國小的被害女童的功課作業，利用師生關係，在女童不敢拒絕情形下，幾乎每周一到週五，單獨輔導她課業時，撫摸她胸、腰、大腿，甚至抱住女童親吻。

女童因深怕得罪張男，擔心若是說出去，會影響到師母和安親班，不敢聲張，女童因隱忍多年，出現精神不振、萎靡，精神狀況有問題，她長期到醫院精神科就診，向醫師說出自己當年遭狼師猥褻的情形，哭說現在看到男生就會覺得煩惱、畏懼。

醫師在去年間因被害人病症已無法完全靠藥物治療，建議就讀高中的被害人必須走出來，才能解決根本的問題，被害人鼓起勇氣向師長報告，經社工介入了解，發現張師的猥褻犯行，報警偵辦。

雖然張男全盤否認，辯稱2人互動僅止於拍肩，被害人亦因為時日久遠，無法說清楚遭猥褻的頻率、次數，但檢察官因雙方曾經尋求和解，以及被害人就醫紀錄、師長證詞，不採信張男說法，依法起訴。

(中時 )