資深媒體人呂文婉無論於螢光幕前還是私下，都是堅強的新時代女性，她曾在節目中透露，其實早在10年前就離婚，毅然結束12年婚姻，成了單親媽，跟女兒Mareen相依為命，時間過得很快，高中畢業的女兒不但長成亭亭玉立的正妹，還是個學霸，且沒補習就考上東吳法律系，讓呂文婉大感欣慰與驕傲。

呂文婉不時會分享母女的生活點滴，最近她貼出一張Mareen開車的照片，感嘆孩子真的長大了，「以前總等馬麻回家，現在換我老等著她…」，坦言如今反倒是做媽的她，依賴女兒多一些。

呂文婉也提到，Mareen如今是大學生了，她給女兒調漲了一下零用錢，「本來一個月4000塊零用錢，上大學漲成6000塊，可以吧？」，沒想到引發網友、粉絲熱烈討論，分析到底對一個女大生來說，這樣的費用夠不夠？

多數人是覺得稍微不夠「有少一點點」、「一天200應該太少呀」、「女孩子成年了，可以多給一點，讓她學自主理財」，但也有不少家長認為不算學費、車費等基本花費，給這個數字還可以，而呂文婉也親自回覆大家，表示女兒只會有一餐在外面吃，而且「她(Mareen)沒嫌少」，就有網友說出中肯想法「6000算少的，可見女兒很懂事，媽媽教養的也好」。

(中時新聞網)