台灣彩券17日推出2款新主題刮刮樂，總獎項超過225萬個，總獎金逾7億元。其中「三星樂」每張售價新臺幣200元，頭獎200萬元；另一張每張售價100元刮刮樂「加倍鑽」，頭獎100萬元，是目前市面上100元面額刮刮樂中唯一一款頭獎金額達100萬元的遊戲。

台灣彩券公司持續推出各種新玩法的刮刮樂，17日上市的刮刮樂「三星樂」，台彩表示，以開獎機搭配繽紛開獎球作為票面設計，採用電腦型遊戲「3星彩」玩法中不限順序對中3個號碼就中獎的概念，將該遊戲開獎號碼球 0~9共10個數字，與刮刮樂深受消費者喜愛的「對幸運號碼」玩法結合，共有8局遊戲，每局遊戲有3個號碼，若任一局中的3個號碼與「開獎號碼」的3個號碼相同，不限順序，即可得到該局對應的獎金，共有3個頭獎200萬元，超過23萬個1,000元（含）以上獎項，總中獎率30％，預期可以吸引喜愛電腦型遊戲的民眾嘗鮮試手氣。

另刮刮樂「加倍鑽」每張售價100元，共有3個頭獎100萬元，是目前市面上面額100元刮刮樂中唯一一款頭獎金額達100萬元的遊戲。票面佈滿鑽石呼應遊戲主題，玩法為「對幸運號碼」搭配倍數符號，最高有機會獲得10倍獎金，超過28萬個獎金加倍機會，總中獎率25.34％，玩法簡單充滿驚喜，要讓消費者體驗加倍「賺」獎金的樂趣。

(工商 )