【現場直播】今新增2名境外移入，指揮中心最新記者會說明｜2020.11.17

(14：50更新)國內今日新增2名新冠肺炎境外移入個案，為30多歲本國籍男性(案605)及50多歲本國籍男性(案606)，分別自緬甸、印尼入境。其中，案605曾在緬甸確診，且在當地和案501及案505一起吃飯，研判為案501及案505的指標個案。截至目前，國內共累計605例確診案例。

案605班機座位圖。(圖/指揮中心提供)

案606班機座位圖。(圖/指揮中心提供)

指揮中心發言人莊人祥表示，案605今年3月至緬甸工作，9月6日起陸續出現嗜睡、發燒、嗅味覺喪失等症狀，於當地就醫確診新冠肺炎，隔離期間未再採檢，因症狀緩解於9月下旬解除隔離。案605在11月8日返國入境時，因主動告知曾於緬甸確診，且曾在當地曾與案501及案505一起吃飯，由機場檢疫人員安排採檢，同日在檢疫所等待檢驗結果時，出現喉嚨癢及輕微咳嗽症狀，後續因機場採檢結果為陰性，轉至防疫旅館居家檢疫。

案605在11月13日咳嗽症狀加劇，主動回報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值33)，研判為案501及案505的指標個案。個案同班機前後二排座位旅客共4人，3人列居家隔離、1人未入境；機組員共5人，因有適當防護，列自主健康管理。

案606因工作於今年9月前往印尼，11月9日起陸續出現咳嗽、味覺異常、呼吸不順、發燒、腹瀉及肌肉痠痛等症狀，僅自行服藥未就醫；個案11月15日入境時持有登機前3日內血清抗體檢驗陰性報告，因主動告知曾有症狀，且曾接觸確診個案，於機場進行採檢，並於今日確診。

莊人祥表示，案606檢具的報告為血清抗體陰性報告，抗體是染疫後才會出現的，不是我們要的核酸檢測陰性報告。個案同班機前後二排座位旅客共1人，未入境；機組員共21人，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計605例確診，分別為513例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、539人解除隔離、59人住院隔離中。

(中時新聞網)