基隆市民活動中心建築老舊待整修，每逢下雨室內就會漏水。（基隆市議員陳宜提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市民活動中心建築老舊待整修，目前暫時提供給東信國小網球隊、喜愛網球運動民眾使用，但每逢下雨室內就會漏水，導致地面溼滑相當危險，市議員陳宜盼能暫時先用帆布阻擋雨水，對此，市長林右昌表示，已和中央爭取6千萬預算，打造為北部青少年網球訓練中心。

陳宜表示，市民活動中心平時提供東信國小網球隊做訓練，假日開放給民眾使用，有許多愛好網球運動民眾會前往打球，但因建築老舊，每逢下雨就會漏水，導致室內積水、牆壁反潮情況嚴重，學生在裡頭訓練、奔跑相當危險，因基隆只有這個室內球場，民眾希望下雨天還能使用，盼市府先使用帆布阻擋，讓雨水排出，暫時改善漏水問題。

基隆市民活動中心室內積水、牆壁反潮情況嚴重。（基隆市議員陳宜提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市民活動中心建築老舊待整修，每逢下雨室內就會漏水。（基隆市議員陳宜提供／陳彩玲基隆傳真）

林右昌表示，市民活動中心已經規畫修繕，目前還不是網球訓練中心，當時因民眾想運動暫時提供場地，但不是正式室內網球場，只是權宜措施，現階段漏水相當嚴重，應該先將活動場所封起來，不建議暫時使用帆布阻擋，也避免讓市民誤會市府不負責任、不關心網球選手，提供環境不佳的地方訓練。

林右昌進一步說明，市府日前和教育部爭取6千萬經費進行整修，民眾再稍微忍耐，經費只要一核定，明年就會進行整修工作，他再次強調，市民活動中心還不是網球訓練中心，要等教育部經費下來才能改善，未來也會做為北部青少年網球訓練中心。

(中時 )