屏東人有福了！想跟國標舞王扭動健康嗎？國泰金控主辦霖園生活廣場預定在11月21日（周六）9：30~12：00於屏東運動中心舉辦免費國標舞講座，由亞洲國標舞協會理事長王建富，介紹國標舞基本概念，並現場指導恰恰與探戈教學，沒有舞蹈基礎的民眾不用怕，無論大人小孩都能一起同樂。
還記得去年金曲獎頒獎典禮中，小燕姐高齡90歲的母親，體態優雅精神奕奕驚豔全場，國標舞就是她維持年輕的秘訣。
跳舞不受年齡、體型與人數的限制，更是於一種全身的運動，從腳步的移動到上身跟著擺動，舞蹈不像一般運動般激烈，也不須特別的訓練後才能學會，跳舞能讓人愈跳愈年輕，還能改善體態，讓動作更敏捷。
活動採網路線上報名，憑網路報名序號入場，請來賓自備口罩並全程配戴。全程參與者致贈精美餐盒一份，數量有限，快快手刀報名。
報名網址：https：／／www.cathaypublic.com.tw／cathayplaza_dance／
(旺報 )
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