新北市一名男子日前將轎車違停在永和區成功路上遭拖吊，他住在附近、一得知愛車遭拖吊，就急忙騎機車到現場，情急之下竟撕下封條，還跑到拖吊車駕駛座上拔掉鑰匙，阻止拖吊作業而挨告，該男事後辯稱患老花眼、沒看清楚封條，事後也相當後悔，但法院仍依損壞封印罪判拘役30日、緩刑2年。

判決書指出，該男的轎車今年3月21日遭拖吊車執行拖吊作業，他一得知後就趕到現場，，情急之下開門伸手撕除封條，趁著執行人員正在協助另輛車拖吊作業時，逕自跳上拖吊車駕駛座，將車鑰匙拔走，以阻止愛車被拖吊。

根據《東森新聞》報導，該男就住在永和巷弄內，平時開著廂型貨車載貨，做小吃及飲料生意，經常貪圖方便而違停在住家附近紅線上，遭民眾檢舉。拖吊車駕駛當下發現遭拔鑰匙時相當憤怒，直呼該男犯下強制罪，而該男則求情說到，「我給你罰，你幫我放下來，我車上全都飲料，我要冰啊，不然我明天怎麼做生意啦？」

法院表示，警方將封貼在違停車輛上，已限制所有人對車輛的使用或支配管領，車主擅自將貼有封條的車門打開行為，已經違法，依損壞封印罪判拘役30日、緩刑2年；強制罪部分則獲不起訴處分。

(中時新聞網)