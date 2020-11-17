台灣被排除在《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）之外，學者、產業界紛紛示警，但高雄市長陳其邁17日表示，因RCEP實施時程長，「要比較久時間才有明顯影響」，政府要協助傳產轉型，拉高競爭力擺脫價格競爭。

高市議會市政總質詢，議員林智鴻問陳其邁，如何看拜登當選美國總統後台美關係？陳其邁表示，台灣和美國有共同利益，尤其自由貿易方面，他認為拜登上任後「將從雙邊對話擴展為多邊對話機制，對台灣未來加速加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）絕對會是正面幫助」。

「台美經濟繁榮夥伴對話，以後一定會常態化」，陳其邁說，20日將在美國舉行的這場對話，可注意討論題目包括5G、供應鏈重組外，甚至擴展到能源議題、基礎建設、投資保障、新南向國家貿易合作等面向，因此他更深信未來接任的拜登應會加速區域經濟整合，提升台灣和其他貿易夥伴合作的機會。

陳其邁也提到，這幾天討論頻繁的RCEP簽訂議題，其實新增的清單期程還有好幾年，對台灣立即的影響現在還看不出來，相對來講，CPTPP自由化程度較高，台灣長遠要以加入CPTPP為目標，若納入美國、印度，擴張市場的機會更多。

他認為，從過去多邊的FTA到現在RCEP，高雄機械、鋼鐵、紡織業比較可能受影響，以往高雄工具機、鋼鐵銷往中國數量較多，這次競爭對手雖然多了日本、韓國，但相關產品沒被列入RCEP清單，所以影響不明顯。

陳其邁也分析，初步看起來的清單中，台灣已有72％輸往東協的產品免稅，包括ITA資訊產品多數免稅，且鋼鐵等本來已經在免稅清單中，所以RCEP的影響還是要有比較久的時間才明顯，政府要做的是高階製造中心，製造差異化、創造附加價值，「不能永遠和中國、東協國家價格競爭」。

他舉例，高雄金屬扣件轉型到高階醫材、植牙、航太材料就是一個方向，傳統產業加速數位轉型、少量多樣客製化，更有競爭力才能擺脫價格競爭。

陳其邁強調，台灣半導體產業名列前茅，在5G供應鏈中，很多核心網絡技術產量都是世界第一，所以回到高雄來說，加速5G、AIoT新創園區成立，把原來的應用服務跟硬體製造商整合，台灣在下個世代產業競爭才能搶得先機、站穩腳步，也相信高雄透過新的產業布局，既有製造業在金屬扣件、航太、醫材等領域的持續領先，未來絕對能成為台灣南向基地。

(中時 )