高雄三民區九如二路下午12時15分發生一起工安意外，當時一輛砂石車正在進行人行道改善工程，駕駛砂石車的徐姓男子（67年次），疑似倒車時，沒有察覺一名住在附近的董姓老翁（21年次）站在後方，不慎將其輾過，導致董男傷勢過重當場慘死，警方接獲報案後，立即派員前往處理後續情形，經警方實施酒測，徐姓駕駛酒測值為零。

(中時 )