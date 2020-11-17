高雄工安意外！砂石車倒車輾斃8旬翁 13:522020/11/17 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄三民區九如二路下午12時15分發生一起工安意外，一輛砂石車正在進行人行道改善工程，駕駛砂石車的徐姓男子，疑似倒車時，沒有察覺一名住在附近的董姓男子站在後方，不慎將其輾過，導致董男傷勢過重當場慘死。（高市警三民一分局提供／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄三民區九如二路下午12時15分發生一起工安意外，當時一輛砂石車正在進行人行道改善工程，駕駛砂石車的徐姓男子（67年次），疑似倒車時，沒有察覺一名住在附近的董姓老翁（21年次）站在後方，不慎將其輾過，導致董男傷勢過重當場慘死，警方接獲報案後，立即派員前往處理後續情形，經警方實施酒測，徐姓駕駛酒測值為零。 (中時 ) #砂石車 #男子 #高雄 #工安 #意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市降空汙 2030公車全面電動化 04:102020/11/17 地方新聞 「火雞禮籃」溫馨上市 星級飯店享用單人700元起 10:042020/11/17 旅遊 車位都省了 高雄美濃超狂停車法曝光：空間管理大師 08:512020/11/17 生活 高雄國賓飯店川菜廳 鴨軸登場 04:102020/11/17 產業特刊 輕軌二階大南環 拚農曆年前通車 04:102020/11/17 地方新聞 皇普建設六大指標案 熱銷 04:102020/11/17 產業．科技 國道岡山段5車連環撞 轎車遭插「翹屁股」 12:372020/11/17 社會 「罷捷」最新連署份數曝光 黃捷本人說話了 08:492020/11/17 政治 女房仲傳黑森林邪惡照 男協理回「在揪嗎？」 正宮抓狂了 12:242020/11/17 社會 中捷驚傳翻車？板模工詞不達意觸法 11:122020/11/17 社會 社會熱門新聞 驚悚畫面曝光 新莊女騎士突左切遭撞 滿地血痕慘死 - 社會 成大3個月內3生輕生 校方回應了 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 北市信義區豪宅保母墜樓亡 傳事前曾告知雇主 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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