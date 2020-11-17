在南韓發展的41歲日本女星藤田小百合（Sayuri）是韓綜熱門嘉賓，曾在節目中曝光娛樂圈潛規則，引發外界熱議。16日她無預警在IG宣布當母親，並說明想未婚懷孕的理由，霸氣舉動讓部分女粉絲崇拜不已。
今年41歲的藤田小百合目前未婚，卻在個人IG上用韓日英三國語言驚喜公開自己生產的消息，她表示4日平安誕下一名男嬰，要當單親媽媽並不容易，但也不是可恥的決定，未來會好好跟孩子相處、生活。
根據韓媒報導，藤田小百合去年10月因經期不順求診婦產科，被醫生診斷出卵巢年齡已48歲，懷孕機率很低，如果再繼續等待，恐怕一輩子都沒有生孩子的機會，但藤田小百合一直很想要有寶寶，又不想跟自己不愛的人結婚，決定當單親媽媽，由於南韓並未合法精子捐贈，便飛回日本洽詢精子銀行，自行懷胎10月產下兒子。
仔細觀察藤田小百合的IG，絲毫沒有察覺到有身孕，因此生子消息曝光後震驚社會，許多網友紛紛留言表示：「恭喜」、「同樣身為女人覺得你超帥氣」、「為你感到驕傲」。
(中時新聞網)
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