租屋10年沒錢買房？藍酸高嘉瑜：睜眼說笑話

台北市房價居高不下，買房成為現今年輕人面臨的困境，就連民進黨立委高嘉瑜也租屋10年，嘆買不起房。不過卻遭打臉，根據立委候選人財產申報資料，高嘉瑜名下有2筆建物、4筆土地。對此，台北市議員游淑慧表示，根本是「睜眼在說笑話」。

高嘉瑜打擊炒房亂象，看不過房價居高不下，年輕人買不起房，在立法院質詢時句句犀利，接受媒體專訪時更直呼是「國安危機」。以自己選區台北南港內湖為例，新成屋每坪60~70萬元，再加車位，根本無法負擔，就連像她這樣的中高收入單身女性，也買不起。

不過去年監察院的立委候選人財產申報資料中，高嘉瑜名下不動產資料有4筆土地，通通落在內湖區，107年就持有，另有2筆建物也是在107年時買的，也都是在內湖，共價值2500萬元。

台北市議員游淑慧認為高嘉瑜在炫富、睜眼說笑話。

游淑慧直批「不要炫富嘛」，高嘉瑜的財產大家都可以查到，有一點睜眼在說笑話，不知道她講話動機，還是忘記自己有房子了，也酸說，高嘉瑜年紀比自己小，可以在內湖買新成屋，還一口氣買2戶，「這確實是我們人生奮鬥的目標」。

高嘉瑜被自己的財產申報重重打臉，去年底還曾公開談內湖買房子，把兩間小套房合併為一間房，正式晉升為「屋奴」。《中天新聞》也致電給高嘉瑜，但目前仍沒回應。

(中時新聞網)