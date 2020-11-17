台中市政府積極行銷台中觀光產業、爭取曝光度，由導演李世偉執導的最新力作「影子背後」，由本土劇女神白家綺、實力派演員謝承均及王鈞浩、吳東諺、梁煒鈿三位型男演員等人共同演出，預計逾8成場景取景台中市，包括秋紅谷公園等熱門景點都將入鏡！

該劇組17日在台中市政府府前廣場舉行開鏡儀式，祈求拍攝大吉，新聞局副局長陳佳君與台中市影視發展基金會執行長林盈志到場致意，致贈台中農特產品，預祝拍攝順利、開出亮眼票房。

陳佳君表示，市府不僅提供補助，更協助場地借用等行政作業，「影子背後」取景台中英才公園、秋紅谷公園等知名景點，藉由影片行銷台中，歡迎更多民眾到台中遊玩。

身兼編劇的導演李世偉指出，他這次找來擁有20年業界經驗的攝影指導蔡坤庭共同執導，期待與好友一同拍出好作品。李世偉更感謝新聞局及影視發展基金會鼎力相助，一定會將最好的作品呈現在觀眾面前，待新片上檔後，影迷們可以在片中一探台中景色。

製片人孔繁芸指出，感謝新聞局及影視發展基金會、優秀演員群的大力支持，台中補助協拍的作品在今年金馬獎共獲得25項提名，期待「影子背後」明年也獲金馬提名，回饋台中。

新聞局表示，市府近年以「打造影視友善城市」為願景推動影視友善環境，不僅提供拍攝補助申請，影視發展基金會更提供協拍支援，提供拍攝地點諮詢等，讓「台中製造」成為最佳國片代名詞。

「影子背後」約8成於台中取景，包括新平派出所、公園派出所、台中市政府頂樓、英才公園、秋紅谷公園等，預計2021年完成後製上映，懸疑反轉的燒腦劇情，希望帶給驚悚片愛好者不同以往的觀影感受及對於社會議題的省思。

(工商 )