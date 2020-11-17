新北市知名醫院精神科某男醫生遭控訴對諮商患者伸狼爪，新北市一位20多歲的女性在PTT上發文控訴，醫生濫用職權，趁她心靈脆弱時給予陪伴，但卻只在男醫生想找她時才見的到面。文章擴散後竟發現受害者不只一人，她鼓起勇氣將真相說出口，盼能不要再有下位受害者。

女網友在論壇PTT上發文親曝親身經歷，控訴大她17歲的新北市知名醫院精神科某位男醫師，不僅濫用醫生的職權，在她心靈最脆弱時趁虛而入，滿足自身的慾望還發展成長期的感情關係。更令人髮指的是，女網友發文後，還收到遭同位醫生侵犯的受害者來信，才發現這位醫生狼跡遍布各處。

2017年底，女網友因為焦慮症前往該醫院第一次就診，而2018年間北上返家後，開始連續在此看診，第二次就診時，醫生向她表明需要接受諮商，之後便穩定每周諮商一次，且由醫生本人替她進行諮商，從此開啟了一條不歸路。

很快的醫生就向她表明好感，並說「我很欣賞妳」、「妳是一個很棒的女生」等；同年11月底，兩人便在諮商室中發生了性關係，但女網友事後卻不停地思考自己到底喜不喜歡他，整個人變得患得患失，甚至看了大量的書籍，想確認自己是否陷入「移情作用」。

混亂不明，無法確認的關係讓她的身心狀況更加不穩定，女網友也試圖解套關係，向醫生說明「我覺得對醫生只是移情作用，我們不要再這樣下去了」，但醫生卻回覆是想幫助她，絕非想佔便宜。

女網友反覆陷進情緒中，無法自救，狀態非常不穩定，甚至她曾向醫師說「我覺得我的憂鬱來源就是你，我原本是為了解決問題才去看診，結果反而讓我情況更惡化」，更動念想為了此事離開人世間，掙脫一切紛擾。

女網友某次看見醫生曾傳訊給其他女性「抱抱」、「到家了」等語，她才發覺自己只是備胎，僅是暫時替補他慾望的存在。女網友沉重地寫下她至今仍不知道該如何定義發生在自己身上的事，如同林奕含所著《房思琪的初戀樂園》，這社會上有太多利用職權或是趁心理脆弱趁虛而入的人，難過地寫下「沒有經歷過的人是不會了解的。」

據《聯合新聞網》報導，醫院院方16日獲知消息後，便立刻約談醫生，啟動院內調查，目前已暫停醫生的醫療業務，靜待調查結果出爐。

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(中時新聞網)