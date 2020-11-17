近年來台灣棒球蓬勃發展，但是大園地區幾乎是棒球沙漠，更無專業的訓練學校，大園國中校長李培濟有鑑於此，積極爭取棒球隊體育班的組建，在2017年正式獲得教育局批准，正式成立棒球隊，並邀請畢業校友鄭林在擔任棒球隊後援會會長，參與協助創建大園國中第一支棒球隊體育專班。

初創的球隊，球員們來自不同家庭，許多孩子不乏是單親、隔代教養、高風險的家庭，成立初期的援助與資源實在匱乏，學童們的三餐、住宿、個人裝備等問題都接踵而來。適逢桃園市航空城扶輪社也於2017年成立，鄭林在也是該社創社會員，為了讓這些孩子能安心就學與訓練，在大家紛紛慷慨解囊鼎力相助，解決了創隊初期的燃眉之急，桃園市航空城扶輪社也成為大園地區棒球運動的巨大動力。

由於是新成立球隊，大園國中棒球隊初期的賽事成績不盡理想，每次出外比賽更是一勝難求，但是這群孩子們並沒因此氣餒，反而不屈不饒，日以繼夜的加強訓練，後續的歷任社長更是秉持扶輪社的教育扶助理念，常常偕同社友們出錢出力，除多次安排至職棒現場觀賽，更常熱情邀孩子們吃大餐，無時無刻給予這群自小離家的孩子們鼓勵與溫暖。

皇天不負有心人，大園國中棒球隊終於在第二年以後的大小賽事中逐漸嶄露頭角，第一次參加金龍盃全國三級棒球賽事，首場即擊敗傳統棒球名校，當時即引來體育新聞記者的目光，於後分別在蘭陽盃全國青少棒邀請賽中取得八強成績，2019年原鄉盃國際青少棒錦標賽以第三名成績迎來創隊以來第一個獎盃，今年在協會盃獲得季軍成績，而在本次2020年原鄉盃國際軟式少棒錦標賽中，更是以五連勝、平均每場12分的佳績，一舉奪下創隊以來的第一座冠軍獎盃。

現今桃園市航空城扶輪社已經將大園國中棒球隊列為長期教育扶助對象，給予球隊更深入的資助，創社社長盧秀麗於今年擔任地區助理總監，與創社輔導社長張金萬擴大邀請第十分區中區扶輪社、大園扶輪社、永晴扶輪社等友社，積極為球隊爭取到國際扶輪3502地區第十分區總額達8000美金的獎助金，資助球隊訓練比賽裝備擴充計畫，並於17日舉辦揭牌及捐贈儀式，為大園國中棒球隊這群努力的孩子們開啟了一道機會之門，讓他們勇敢追求屬於自己的棒球夢。

(中時 )