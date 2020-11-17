國外新冠疫苗有重大突破，但國內疫苗的研發試驗卻出現不少爭議。民進黨林淑芬質詢國產新冠疫苗試驗由政府公開招募，出事由誰負責？竟遭衛福部食藥署長吳秀梅冷回林質詢時間已到，讓大咖立委林淑芬氣噗噗。資深媒體人尹乃菁說，食藥署長在立院的表現，態度就是太傲慢，眼中根本沒有民眾，趙少康則說敢於向大咖啡綠委回嗆應予肯定。

新冠疫苗試驗由政府公開招募，綠委林淑芬昨在立法院質疑食藥署，吳秀梅辯稱，這只是意向登記，未來若發生事情仍是由廠商負責，對於疫苗安全「我們也沒有做這些保證」。林淑芬叫停質詢要拿資料補充，吳秀梅竟回說，「時間早就到了」，當場惹怒林淑芬。

對於吳秀梅在立法院的表現，Yahoo《鄉民來衝康》主持人尹乃菁認為，食藥署長眼中沒有民眾，態度太過傲，非常槽糕。另一主持人趙少康說，設立個平台民眾反應很熱烈，但這些人究竟是為了錢還是作測試，做測試是有風險的，政府卻說藥廠負責，政府應抱持戒慎恐懼態度，不過，他也對官員敢對執政黨立委不卑不亢回應，表示肯定，比起國民黨時期官員的小孬孬表現強多了。

台北市議員羅智強也在該節目中指出，疫苗試驗由政府設立平台徵募，如果出問題確實賠償該由業者處理，但政府也有把闗的責任。他批政府猛做疫苗大內宣，現在整個都崩盤了，剛開始防疫做得不錯，但為了做大內宣，在疫苗研發上抓出進度出來，結果現在又不肯負任，官員敢嗆執政黨立委，凸顯官員態度是國內研發疫苗最大問題。

(中時新聞網)